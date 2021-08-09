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Украинский клуб подписал участника Матча звёзд Единой лиги ВТБ

Украинский клуб подписал участника Матча звёзд Единой лиги ВТБ
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Американский баскетболист Дрю Гордон стал игроком «Будивельника», сообщает Basket.com.ua.

За свою профессиональную карьеру Гордон успел поиграть в Европе за сербский «Партизан», итальянский «Динамо Сассари», турецкий «Банвит», французский «Шалон-Реймс», литовский «Летувос Ритас», польскую «Зелёну-Гуру», а также российские «Зенит», «Автодор» и «Локомотив-Кубань».

Прошлый сезон Гордон начинал в «Автодоре», в составе которого в Единой лиге ВТБ отыграл 13 матчей, набирая 8,7 очка и совершая 6,7 подбора. Затем американец перешёл в «Локомотив», за который в 15 поединках имел статистику в 13,3 очка, 7,7 подбора и 2,0 передачи.

Дрю Гордон участвовал в Матчах звёзд чемпионата Франции и Единой лиги ВТБ.

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