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Кемба Уокер уступил $ 20 млн зарплаты при выкупе контракта

Кемба Уокер уступил $ 20 млн зарплаты при выкупе контракта
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Стали известны условия, по которым разыгрывающий Кемба Уокер согласовал выкуп контракта с «Оклахома-Сити Тандер», сообщает инсайдер Кит Смит в своём «твиттере». Согласно источнику, баскетболист уступил «Оклахома-Сити» примерно $ 20 млн из $ 70 млн, чтобы стать свободным агентом.

Напомним, Кемба Уокер перешёл в «Нью-Йорк Никс». Ожидается, что в «Никс» он будет получать около $ 9 млн за сезон. Уокер будет выступать в родном городе, Нью-Йорке, о чём мечтал с начала карьеры.

«Тандер» выменяли Уокера в июне в сделке с «Бостон Селтикс». Разыгрывающий не входил в планы «Оклахома-Сити», которая приобрела его только ради драфт-пика. «Тандер» отдали «Бостону» центровых Эла Хорфорда и Мозеса Брауна в сделке по Уокеру, получив 16-й пик драфта НБА 2021 года.

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