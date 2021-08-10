Дуэйн Уэйд извинился перед Кевином Лавом, у которого проблемы с психическим здоровьем

Бывшая звезда НБА Дуэйн Уэйд извинился за инцидент, который случился между ним и Кевином Лавом в 2017 году в «Кливленде».
«У меня был инцидент с Кевином Лавом в «Кливленде». Тогда я не знал, что у него были проблемы с психическим здоровьем. Я набросился на него, потому что был стариком, который пытается использовать последний шанс выиграть чемпионат. Я не знал, что он испытывает.
В команде произошёл неприятный инцидент, который стал достоянием прессы, а после того, как я ушёл из «Кливленда», Кевин стал более откровенным и стал открыто говорить о своём психическом здоровье. Я тогда вообще об этом не знал. Наверное, он недолюбливает меня из-за этого инцидента, но если я вновь увижу его, то я хотел бы извиниться, потому что я не знал, что именно он испытывал тогда», — рассказал Уэйд в подкасте Кармело Энтони.
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