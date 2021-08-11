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Гомельский спросил у Хэкетта, собирается ли тот уходить из ЦСКА. Игрок ответил

Гомельский спросил у Хэкетта, собирается ли тот уходить из ЦСКА. Игрок ответил
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Известный комментатор Владимир Гомельский сообщил, что Дэниэл Хэкетт не собирается уходить из ЦСКА. Об этом Гомельскому рассказал сам баскетболист.

«Хэкетт, по его собственным словам, не собирается уходить из ЦСКА. Я вчера задал вопрос о переходе самому Хэкетту и получил отрицательный ответ. Остаются два варианта: клубы пытаются договориться между собой, или агенты с Балкан вновь пытаются продемонстрировать свою влиятельность.

По состоявшимся переходам становится понятно, что «Партизан» поставил своей целью выиграть Адриатическую лигу и Еврокубок, таким образом вернувшись в Евролигу. Назначение Желько Обрадовича является и доказательством высоких целей, и финансовой стабильности клуба в наступающем сезоне, и дополнительной причиной для приглашения сильных игроков», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

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