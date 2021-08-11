Гомельский спросил у Хэкетта, собирается ли тот уходить из ЦСКА. Игрок ответил

Известный комментатор Владимир Гомельский сообщил, что Дэниэл Хэкетт не собирается уходить из ЦСКА. Об этом Гомельскому рассказал сам баскетболист.



«Хэкетт, по его собственным словам, не собирается уходить из ЦСКА. Я вчера задал вопрос о переходе самому Хэкетту и получил отрицательный ответ. Остаются два варианта: клубы пытаются договориться между собой, или агенты с Балкан вновь пытаются продемонстрировать свою влиятельность.



По состоявшимся переходам становится понятно, что «Партизан» поставил своей целью выиграть Адриатическую лигу и Еврокубок, таким образом вернувшись в Евролигу. Назначение Желько Обрадовича является и доказательством высоких целей, и финансовой стабильности клуба в наступающем сезоне, и дополнительной причиной для приглашения сильных игроков», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.