Майкл Джордан назвал самый сложный из шести своих чемпионских титулов в НБА

Легенда НБА Майкл Джордан признался, что чемпионство 1996 года было самым трудным в его карьере.
«Первые три титула было легче завоёвывать. Потом было намного сложнее, ведь мы уже не были так голодны до побед. Плюс если во время завоевания первых титулов у нас был сыгранный годами состав, то потом мы просто набирали игроков отовсюду. Наверное, труднее всего было завоевать титул в сезоне-1995/1996. Было тяжело, потому что в 1995 году мы потерпели неудачу в плей-офф, а до этого я почти год играл в бейсбол. Многие тогда думали, что я уже не такой, как прежде. Мне пришлось заново доказывать своё мастерство. Кроме того, это был первый титул после смерти моего отца. Все эти эмоции очень давили», — цитирует Джордана Parlons Basket.
Напомним, Майкл Джордан, по мнению большинства экспертов, считается лучшим игроком в истории НБА. Баскетболист шесть раз приводил к титулу «Чикаго Буллз», пять раз становился MVP сезона и пять раз — MVP финала НБА. В составе сборной США Джордан дважды завоевал золото Олимпийских игр.
- 11 августа 2021
-
22:56
-
22:04
-
20:02
-
19:08
-
17:45
-
17:00
-
15:50
-
14:55
-
14:03
-
12:51
-
12:01
-
10:58
-
09:26
-
07:54
-
07:50
-
07:46
-
01:02
-
00:35
- 10 августа 2021
-
23:21
-
22:14
-
21:24
-
20:04
-
18:54
-
17:23
-
16:36
-
15:12
-
13:47
-
12:54
-
11:38
-
10:46
-
10:24
-
08:00
-
07:44
-
07:33
-
01:52