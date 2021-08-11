Майкл Джордан назвал самый сложный из шести своих чемпионских титулов в НБА

Легенда НБА Майкл Джордан признался, что чемпионство 1996 года было самым трудным в его карьере.

«Первые три титула было легче завоёвывать. Потом было намного сложнее, ведь мы уже не были так голодны до побед. Плюс если во время завоевания первых титулов у нас был сыгранный годами состав, то потом мы просто набирали игроков отовсюду. Наверное, труднее всего было завоевать титул в сезоне-1995/1996. Было тяжело, потому что в 1995 году мы потерпели неудачу в плей-офф, а до этого я почти год играл в бейсбол. Многие тогда думали, что я уже не такой, как прежде. Мне пришлось заново доказывать своё мастерство. Кроме того, это был первый титул после смерти моего отца. Все эти эмоции очень давили», — цитирует Джордана Parlons Basket.

Напомним, Майкл Джордан, по мнению большинства экспертов, считается лучшим игроком в истории НБА. Баскетболист шесть раз приводил к титулу «Чикаго Буллз», пять раз становился MVP сезона и пять раз — MVP финала НБА. В составе сборной США Джордан дважды завоевал золото Олимпийских игр.