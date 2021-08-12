Янис Тимма сыграл второй матч за «Орландо»

Форвард «Орландо Мэджик» Янис Тимма набрал 8 очков (1/1 двухочковых, 2/8 трёхочковых), 4 подбора при 1 потере за 14 минут в матче Летней лиги НБА с «Кливленд Кавальерс» (84:94).

Тимма провёл второй матч за «Орландо» в Летней лиге. В первой игре с «Голден Стэйт Уорриорз» (91:89 ОТ) латвийский баскетболист набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/5 трёхочковых), 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 2 блок-шота за 16 минут на площадке.

«Орландо» – «Кливленд» – 84:94 (23:22, 19:23, 13:25, 29:24)

О: Саггс 16 + 8 подборов + 5 передач, Хогг 15 + 6 подборов, Браздейкис 9 + 6 подборов, Хэмптон 9 + 5 подборов.

К: Окоро 15 + 5 подборов, Мобли 14 + 7 подборов + 6 передач, Блюйетт 14, Стивенс 13 + 7 подборов, Райан 12.