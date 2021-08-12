Джей Ар Смит определился с новым занятием после непригодности в НБА. Леброн отреагировал
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Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит собирается пройти обучение в университете Северной Каролины A&T и параллельно представлять учебное заведение в чемпионате NCAA по гольфу.
«Сейчас мне надо выяснить, есть ли такая возможность с точки зрения правил», – приводит слова Смита Sporting News.
Бывший одноклубник 35-летнего Смита по «Кливленду» и «Лейкерс» Леброн Джеймс с энтузиазмом воспринял планы Смита, опубликовав пост в «Инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/kingjames/
Джей Ар Смит стал чемпионом НБА в 2020 году в составе «Лейкерс», после чего не выступал в НБА. Атакующий защитник полностью пропустил прошлый сезон. 35-летний Смит остаётся невостребованным на рынке свободных агентов НБА.
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