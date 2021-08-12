Джей Ар Смит определился с новым занятием после непригодности в НБА. Леброн отреагировал

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит собирается пройти обучение в университете Северной Каролины A&T и параллельно представлять учебное заведение в чемпионате NCAA по гольфу.



«Сейчас мне надо выяснить, есть ли такая возможность с точки зрения правил», – приводит слова Смита Sporting News.

Бывший одноклубник 35-летнего Смита по «Кливленду» и «Лейкерс» Леброн Джеймс с энтузиазмом воспринял планы Смита, опубликовав пост в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/kingjames/

Джей Ар Смит стал чемпионом НБА в 2020 году в составе «Лейкерс», после чего не выступал в НБА. Атакующий защитник полностью пропустил прошлый сезон. 35-летний Смит остаётся невостребованным на рынке свободных агентов НБА.