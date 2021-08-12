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Айзея Томас объяснил, почему расплакался после 81 набранного очка за игру

Айзея Томас объяснил, почему расплакался после 81 набранного очка за игру
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Разыгрывающий Айзея Томас объяснил, почему расплакался после того, как набрал 81 очко в матче полупрофессиональной лиги.

«Я вовсе не пытался кого-то разжалобить. У меня всё хорошо. Я пытался показать, каково это, когда ты отдаёшь абсолютно всё тому, что любишь, и видишь, как медленно всё возвращается туда, где и должно быть.

Это проявление эмоций связано с последними четырьмя годами, которые прошли в каждодневной борьбе. Я не говорю, что лига отказалась от меня. Весь мир поставил на мне крест и издевался надо мной, когда я переживал сложный период. Когда что-то любишь, сделаешь всё, чтобы получить это. Я вернулся!», — написал Айзея Томас в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривают возможность подписания Томаса.

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