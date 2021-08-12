Тимма ответил на вопрос о попадании в заявку на сезон НБА после Летней лиги

Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма оценил перспективу оказаться в заявке «Орландо Мэджик» в новом сезоне НБА после выступления в Летней лиге.



«Сейчас я думаю о следующей игре, поэтому мы готовимся к ней и так будет матч за матчем. Посмотрим, что из этого получится. Попасть в заявку „Мэджик“ было бы потрясающе для меня и моей карьеры, но давайте посмотрим, что в итоге получится», — приводит слова Тиммы Orlando Sentinel.



Тимма был выбран ««Мемфис Гриззлис» на драфте 2013 года под общим 60-м номером. Спустя два года «Мемфис» передал права на игрока «Орландо Мэджик».



Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021. Для Тиммы участие в этой Летней лиге станет дебютным. В прошлом сезоне Евролиги форвард принял участие в 16 матчах в составе «Химок», набирая в среднем 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты при точности 40,7% двухочковых и 35% трёхочковых бросков.