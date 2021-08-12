Россия резко опустилась в новом рейтинге силы сборных

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала обновлённый рейтинг мужских сборных, в котором учитывались результаты выступления на Олимпийских играх в Токио.
В лидерах по-прежнему национальная команда США. На Играх в Японии американские баскетболисты завоевали золотые медали. Сборная Испании, как и прежде, занимает второе место. На третьем месте также и сборная Австралии.
Сборная России, занимавшая девятое место, в обновлённом рейтинге стала 14-й.
Отметим, национальная команда Словении, находившаяся на 16-й позиции, благодаря выступлению на Олимпиаде, переместилась на четвёртую. В Токио словенские баскетболисты заняли четвёртое место.
Сборная Франции, проигравшая в финале Олимпийских игр американцам, занимает пятое место.
Рейтинг ФИБА на 12 августа 2021 года
1 (1 – прежняя позиция). Сборная США – 765,2 балла
2 (2). Сборная Испании – 722,4
3 (3). Сборная Австралии – 690,5
4 (16). Сборная Словении – 675,9
5 (7). Сборная Франции – 670,5
6 (5). Сборная Сербии – 665,9
7 (4). Сборная Аргентины – 655,3
8 (10). Сборная Италии – 649,3
9 (8). Сборная Литвы – 647,4
10 (6). Сборная Греции – 633,3
…14 (9). Сборная России – 534,3
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