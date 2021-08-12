Россия резко опустилась в новом рейтинге силы сборных

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала обновлённый рейтинг мужских сборных, в котором учитывались результаты выступления на Олимпийских играх в Токио.

В лидерах по-прежнему национальная команда США. На Играх в Японии американские баскетболисты завоевали золотые медали. Сборная Испании, как и прежде, занимает второе место. На третьем месте также и сборная Австралии.



Сборная России, занимавшая девятое место, в обновлённом рейтинге стала 14-й.

Отметим, национальная команда Словении, находившаяся на 16-й позиции, благодаря выступлению на Олимпиаде, переместилась на четвёртую. В Токио словенские баскетболисты заняли четвёртое место.



Сборная Франции, проигравшая в финале Олимпийских игр американцам, занимает пятое место.

Рейтинг ФИБА на 12 августа 2021 года

1 (1 – прежняя позиция). Сборная США – 765,2 балла

2 (2). Сборная Испании – 722,4

3 (3). Сборная Австралии – 690,5

4 (16). Сборная Словении – 675,9

5 (7). Сборная Франции – 670,5

6 (5). Сборная Сербии – 665,9

7 (4). Сборная Аргентины – 655,3

8 (10). Сборная Италии – 649,3

9 (8). Сборная Литвы – 647,4

10 (6). Сборная Греции – 633,3

…14 (9). Сборная России – 534,3