Центровой Андре Драммонд, в настоящее время проводящий время с семьёй на отдыхе, спас сына от утопления. Инцидент произошёл в небольшом бассейне, куда упал ребёнок Драммонда. Андре молниеносно отреагировал на опасную ситуацию и бросился на помощь.

Андре Драммонд спас сына от утопления:

Совсем недавно Драммонд перешёл в «Филадельфию Сиксерс». Стороны заключили однолетний минимальный контракт. Андре будет исполнять роль сменщика стартового центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Ранее Драммонд и Эмбиид неоднократно конфликтовали на площадке в годы выступления Андре за «Детройт Пистонс» и «Кливленд Кавальерс». В «Филадельфии» Драммонд номинально заменит Дуайта Ховарда, который ранее подписал минимальный однолетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».