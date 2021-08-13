Янис Тимма не набрал очков в третьем матче за «Орландо»

Форвард «Орландо Мэджик» Янис Тимма в матче Летней лиги НБА с «Бостон Селтикс» (71:108) за 6 минут на площадке не набирал очков (0/1 трёхочковых) и собрал подбор.
Тимма провёл третий матч в составе «Орландо». В первой игре с «Голден Стэйт Уорриорз» (91:89 ОТ) латвийский баскетболист набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/5 трёхочковых), 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 2 блок-шота за 16 минут на площадке. Во втором матче с «Кливленд Кавальерс» (84:94) Тимма набрал 8 очков (1/1 двухочковых, 2/8 трёхочковых), 4 подбора при 1 потере за 14 минут.
«Бостон» — «Орландо» — 108:71 (25:16, 25:15, 26:11, 32:29)
Б: Хаузер 21 + 7 передач, Несмит 18 + 9 подборов, Притчард 17 + 9 передач, Фернандо 10 + 6 подборов
О: Макколл 12, Граветт 8, Хогг 6, Саггс 6, Даутинс 6
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