Майкл Джордан раскритиковал 20-летнего новичка «Шарлотт»

Новичок «Шарлотт Хорнетс» Джеймс Букнайт рассказал, что владелец команды и член Зала славы НБА Майкл Джордан позвонил ему и раскритиковал его игру в Летней лиге.



«Он раскритиковал мою игру, рассказал мне о том, что он увидел. Немногие 20-летние парни в лиге могут сказать, что лучший игрок в баскетбол в истории звонил им, чтобы дать указания», — приводит слова Букнайта Fadeaway World.



Букнайт отлично дебютировал в Летней лиге в составе «Шарлотт», набрав 19 очков и реализовав 50% бросков в матче с «Портленд Трэйл Блейзерс». Однако второй матч прошёл сложнее, он набрал 11 очков и совершил 5 потерь в матче с «Сакраменто Кингз».

Букнайт был выбран «Шарлотт» под 11-м номером на драфте НБА 2021 года.