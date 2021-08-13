Майкл Джордан раскритиковал 20-летнего новичка «Шарлотт»
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Новичок «Шарлотт Хорнетс» Джеймс Букнайт рассказал, что владелец команды и член Зала славы НБА Майкл Джордан позвонил ему и раскритиковал его игру в Летней лиге.
«Он раскритиковал мою игру, рассказал мне о том, что он увидел. Немногие 20-летние парни в лиге могут сказать, что лучший игрок в баскетбол в истории звонил им, чтобы дать указания», — приводит слова Букнайта Fadeaway World.
Букнайт отлично дебютировал в Летней лиге в составе «Шарлотт», набрав 19 очков и реализовав 50% бросков в матче с «Портленд Трэйл Блейзерс». Однако второй матч прошёл сложнее, он набрал 11 очков и совершил 5 потерь в матче с «Сакраменто Кингз».
Букнайт был выбран «Шарлотт» под 11-м номером на драфте НБА 2021 года.
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