Женская сборная России U19 разгромно проиграла Мали в 1/4 финала чемпионата мира
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Сборная России проиграла национальной команде Мали в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира для девушек до 19 лет. Соревнования проходят в Венгрии. Счёт матча — 47:69 (13:14, 17:20, 13:11, 4:24).
Россиянки сражались на равных в течение трёх четвертей, две из которых они проиграли с минимальным счётом, а одну выиграли. Однако последняя десятиминутка сложилась для российских девушек в высшей степени неудачно. Счёт по её итогам 4:24 в пользу баскетболисток сборной Мали.
За выход в финал национальная команда Мали поборется с соперницами из сборной Австралии. Ранее австралийки были сильнее канадских баскетболисток.
В других матчах 1/4 финала встретятся сборные США и Испании, а также национальные команды Венгрии и Чехии.
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