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Танасис Адетокунбо определился с местом продолжения карьеры

Танасис Адетокунбо определился с местом продолжения карьеры
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Форвард Танасис Адетокунбо договорился с «Милуоки Бакс» о новом контракте. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Речь идёт о соглашении сроком на два года.

В регулярном чемпионате минувшего сезона, по итогам которого «Бакс» праздновали победу, 29-летний Танасис принял участие в 57 матчах, в которых набирал в среднем 2,9 очка и совершал 2,2 подбора.

Напомним, в финальной серии НБА сезона-2020/2021 «Бакс» со счётом 4-2 оказались сильнее «Финикс Санз». Младший брат Танасиса, Яннис, был признан MVP финала. Яннис в шестой встрече набрал 50 очков и сделал 14 подборов, став самым результативным игроком матча. В Милуоки по случаю чемпионства проходили бурные празднования. При этом они сопровождались стрельбой, в результате которой пострадали три человека.

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