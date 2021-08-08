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Шакил О'Нил высказался о Яннисе Адетокунбо

Шакил О'Нил высказался о Яннисе Адетокунбо
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Прославленный баскетболист ряда клубов НБА, ныне эксперт и телеведущий Шакил О 'Нил провёл сравнение между своими показателями в 26-летнем возрасте с показателями лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо. Соответствующий пост Шакил разместил на своей странице в «Инстаграме».

«Яннис Адетокунбо – плохой парень. Теперь называйте его Суперменом, а меня — просто Шаком», – написал Шакил.

Фото можно посмотреть на официальной странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».

В минувшем сезоне Адетокунбо стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бакс». В финале «Милуоки» обыграл «Финикс Санз», оформив второе чемпионство в истории. «Бакс» трижды побеждали в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).

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