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Эксперт: скоро Леброн захочет избавиться от Уэстбрука

Эксперт: скоро Леброн захочет избавиться от Уэстбрука
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Телеведущий Скип Бэйлесс прокомментировал переход Расселла Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Шэннон Шарп сказал мне, что «Лейкерс» стали лучше по сравнению с прошлым сезоном. Вы уверены, что Уэстбрук лучше подходит им, чем Шредер? Вы наблюдали за Рассом в течение 13 сезонов. Вы отлично знаете его сильные и слабые места. Теперь всё это будет с Леброном.

Если кто-то и может сделать так, чтобы всё заработало, то, наверное, это Леброн. Но, в конечном итоге, даже он всплеснёт руками и скажет: извините, но это катастрофа, мы допустили ошибку. К этому всё придёт. Расселл Уэстбрук действует сам по себе. И если внезапно вы объединяете его с Леброном Джеймсом, доверяя розыгрыш, то это ни к чему путному не приведёт. Это не сработает. В итоге его сделают козлом отпущения. Кей Ди пытался на протяжении восьми лет, Харден захотел прекратить после одного сезона. Скоро и Джеймс захочет избавиться от него», – цитирует Бэйлесса Fadeaway World.

Напомним, ранее стало известно, что «Вашингтон Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука на пике второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021. Контракт Расселла действует до 2023 года (с опцией игрока в 2022-м), за следующий сезон он заработает 44 миллиона долларов.

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