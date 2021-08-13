Отличные новости для Леброна, плачевная участь Дончича. Итоги рынка свободных агентов НБА

Рынок свободных агентов НБА, по сути, завершён. Большая часть значимых подписаний состоялась. Лишь считанные свободные агенты остаются без клубов. Настало подходящее время для подведения итогов трансферной кампании в НБА.

Прекрасные новости для Леброна Джеймса. «Лейкерс» усилились

Состав «Лос-Анджелес Лейкерс» пополнили сразу восемь новых игроков – Расселл Уэстбрук, Кармело Энтони, Уэйн Эллингтон, Кент Бэйзмор, Кендрик Нанн, Малик Монк, Дуайт Ховард и Тревор Ариза. Трансфер Уэстбрука по-прежнему остаётся предметом активных споров. 9-кратный участник Матча звёзд и MVP НБА 2017 года вряд ли испортит ситуацию. Расселл не является гарантией выигранного титула, но исполнитель очень высокого класса. В последние годы он демонстрировал всё меньше эгоизма на площадке. Показателен сам факт, что Расс согласился быть третьей опцией после Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.



Энтони – качественное усиление скамейки и наверняка сможет быть полезен в качестве игрока ротации. А ещё у «озёрников» вряд ли останутся проблемы с бросками из-за дуги: в прошлом сезоне Эллингтон реализовывал 42,2% трёхочковых, Энтони – 40,9%, Бэйзмор – 40,8%, Монк – 40,1%, Нанн – 38,1%. При этом Ариза, Бэйзмор и Монк ещё и неплохо защищаются на периметре. В общем, состав «Лейкерс» номинально стал глубже и талантливее. Однако не всё так уж гладко.

Есть очевидная проблема – возраст игроков, поскольку в «Лос-Анджелесе» собрали самую старую команду в истории НБА (средний возраст баскетболистов 32,8 лет). «Лейкерс» стали первым клубом в истории НБА, пригласившим сразу шесть баскетболистов старше 31 года за одно межсезонье. Моложе оказались только Нанн (26) и Монк (23), а также 20-летний Хортон-Такер, с которым был продлён контракт. Энтони уже 37 лет, Аризе – 36, Ховарду – 35. Хотя, по словам самого Ховарда, все они «не старые, а опытные». И не поспоришь. Леброн Джеймс тотально усилился, обновив своих помощников. У Короля появляется реальный шанс на пятый титул.

«Бруклин» достойно ответил

Для «Бруклин Нетс» это межсезонье прошло со знаком плюс. Был продлён контракт с Кевином Дюрантом – ход ожидаемый, но от этого не менее важный. Особенно если вспомнить, что Кей Ди в одиночку вытворял в плей-офф два месяца назад. 4 года, $ 198 млн, и безусловный лидер команды остаётся в «Нетс». Ещё на год в команде останется 6-кратный участник Матча звёзд НБА Блэйк Гриффин, который согласился принять минималку. Лучшие годы карьеры Блэйка позади, но и совсем бесполезным его нельзя назвать. Иногда Гриффин способен показать качественный баскетбол.

В качестве свободных агентов к команде присоединились два игрока – Джеймс Джонсон и Патрик Миллс.

Джонсон займёт место ушедшего в «Денвер» Джеффа Грина, а Миллс добавит «Бруклину» глубины состава, которой так не хватало в плей-офф минувшего сезона, когда Кайри Ирвинг и Джеймс Харден выбыли из-за травм. Миллс 9 лет достойно выступал в составе «Сан-Антонио Спёрс», а потом принёс своей сборной бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Да и в целом Патрик – один из лучших игроков ротации на своей позиции, который обладает неплохим броском и умеет атаковать с периметра (в прошлом сезоне он реализовал 38% трёхочковых). Сильный снайпер со скамейки, который очень пригодится в плей-офф. Генеральный менеджер «Нетс» Шон Маркс выразил уверенность, что в ближайшее время будут продлены контракты с Ирвингом и Харденом. «Нетс» остались командой с самой большой суперзвездной мощью в НБА. Подбор ролевиков солидный. «Бруклин» — главный претендент на титул. Главное, чтобы звёзды не выбывали из-за травм в решающий момент сезона.

«Голден Стэйт» ничего не сделал

Главной новостью для поклонников «Уорриорз» стало продление Стефена Карри. Стеф получил контракт на четыре года и $ 215 млн. И сумма этого соглашения – ещё один предмет жарких баталий на просторах интернета. Но «Голден Стэйт», судя по всему, настроен отплатить легенде за долгие годы в клубе, что бы это ни сулило в конечном счёте. У Карри контракт не истекал, так что его продление – ход на долгосрочную перспективу. Что же «Голден Стэйт» сделал, чтобы стать лучше уже сейчас? К сожалению, ничего.

«Уорриорз» в межсезонье пополнили три свободных агента – Неманья Бьелица, Отто Портер и, кто бы мог подумать, Андре Игуодала. Все трое были подписаны на минималку и реального влияния на надежды команды вернуться в борьбу за титул не оказывают. 37-летний Игуодала возвращается в команду, скорее, для того, чтобы положительно повлиять на атмосферу в раздевалке. Авторитета именитому ветерану точно не занимать, но уровень игры на площадке уже давно неудовлетворительный. Бьелица пришёл на проблемную позицию «большого» – с дальним броском, в меру опытный, к тому же на минимальном контракте. Но это даже близко не игрок топ-уровня.

Портера же в последние два года подкосило большое количество травм. Отто лучше покинувшего «Уорриорз» Смаилагича, однако больших подвигов ждать от него не стоит. Так или иначе, все трое вряд ли рассчитывают на что-то большее, чем 10-15 минут. Мощного усиления «Голден Стэйт» так и не получил. Причём накануне драфта в команде рассчитывали на громкий трансфер – Карри, Томпсон и Грин, например, просили выменять Брэдли Била. Но на драфте «Уорриорз» выбрали молодых проспектов Мозеса Муди и Джонатана Кумингу, который с ходу вряд ли окажут влияние в НБА. Вся надежда только на Клэя Томпсона – а точнее на то, что он вернётся на площадку в оптимальной форме. Два пропущенных года после разрыва ахилла и «крестов» делают эту вероятность минимальной.

«Чикаго» и «Майами» готовы кардинально преобразиться

«Чикаго» в это межсезонье серьезно усилился. Лонзо Болл получил четырёхлетний контракт на $ 85 млн. Сильный плеймейкер с навыками оборонительной игры, который позволит Заку Лавину свободнее чувствовать себя в нападении. К тому же Боллу всего 23 года, и он ещё будет прогрессировать. Единственный момент – в НБА проводят расследование по поводу его трансфера. «Чикаго» подозревают в тамперинге, а это грозит санкциями вплоть до штрафа в размере $ 10 млн, аннулирования контракта и отстранения руководства. Хотя вряд ли будет что-то серьёзное.

Алекс Карузо – отличный ролевик с защитными навыками и поставленным дальним броском. Он получит $ 37 млн за четыре года. Возможно, «Буллз» немного переплатили, но не в критических масштабах. Демар Дерозан получит $ 85 млн долларов за три года. В прошлом сезоне он заработал $ 27 млн и вряд ли бы согласился на значительное сокращение зарплаты, хотя ещё пару недель назад заявлял, что борьба за титул в родном Лос-Анджелесе для него куда важнее денег. На минималку в «Лейкерс» и «Клипперс» Демар не пошёл. Дерозан – самый звёздный игрок «Чикаго», но всё-таки в этом трансфере тоже заметна переплата. У «Буллз» есть проблемы с платёжкой. $ 46 млн до 2023-го положено Николе Вучевичу, ещё $ 85 млн за четыре года получит Лонзо Болл. А команде ещё как минимум предстоит переподписать Лавина – если не в этом году, то в следующем. Зак рассчитывает на значительную прибавку к зарплате и надеется получать не менее $ 30 млн в год. «Чикаго» окончательно завершил перестройку. Из-за статуса лотерейной команды пришлось переплачивать. Эта команда обязана выходить в плей-офф в следующем сезоне, но вряд ли «Буллз» в нынешнем виде являются реальными претендентами на титул.

«Майами» в прошлом сезоне безвольно вылетел в первом раунде плей-офф от «Милуоки Бакс» (0-4). «Хит» решили, что команде не хватает звёздной силы. Контракт на три года и $ 90 млн получил выменянный по схеме «сайн-энд-трейд» из «Торонто Рэпторс» Кайл Лоури. Крупные продления контрактов получили Данкан Робинсон и Джимми Батлер, остались в составе опытные Дуэйн Дэдмон, Виктор Оладипо и Юдонис Хаслем, подписаны ветераны с чемпионским опытом Маркифф Моррис и Пи Джей Такер. «Майами» стал немного сильнее, однако вряд ли замена Горана Драгича на Кайла Лоури кардинально изменит статус подопечных Эрика Споэльстры. «Хит» переплатили возрастному Лоури, но при удачном стечении обстоятельств могут претендовать на выход в финал Восточной конференции. Вряд ли на нечто большее.

«Даллас» никак не усилил состав. Приговор для чемпионских амбиций Луки Дончича

Приоритетной задачей «Далласа» в это межсезонье было продление контракта с главной звездой команды – Лукой Дончичем. В итоге словенец получил супермаксимальное соглашение на пять лет и $ 207 млн. Это самая большая гарантированная сумма для продления новичка в истории лиги. Помимо этого, «Даллас» также предложил новый контракт Тиму Хардуэю-младшему – ему выдали четырёхлетнее соглашение на $ 74 млн. В довесок к двум важным переподписаниям «Маверикс» не стали как-либо укреплять имеющийся состав.

В качестве свободных агентов к команде присоединились только откровенные середняки – Реджи Буллок из «Нью-Йорк Никс» и Стерлинг Браун из «Хьюстон Рокетс». Так и не состоялся громкий обмен с участием Кристапса Порзингиса, который в «Далласе» планировали провести этим летом. Порзингис приносил больше вреда, чем пользы. Логично было бы попытаться обменять его на какого-то другого именитого исполнителя. Учитывая, что состав «Маверикс» практически не претерпел изменений, рассчитывать на сенсацию в предстоящем сезоне поклонникам клуба вряд ли придётся. Только если Лука в одиночку сотворит чудо. Но пока ситуация выглядит плачевно.