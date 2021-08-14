Назван самый ненавистный игрок НБА. Леброна нет в топ-3

По результатам нового исследования издания TopRatedCasinos.co.uk, трёхкратный чемпион НБА Стефен Карри оказался лидером лиги по числу негативных упоминаний в «Твиттере». Среди всех твитов о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» 27,9 процента носят негативный характер.



Второе место по итогам исследования досталось новобранцу «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселлу Уэстбруку, результат которого составляет 24,6 процента. Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид (22,3) замкнул топ-3.



Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс стал четвёртым по результатам исследования, 22,1 процента твитов о нём оказались негативными. Далее идут звёзды «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (21,7) и Кайри Ирвинг (20,7)



Любопытно, что Карри стал лидером и по количеству положительных твитов — всего их было обнаружено 1325. 47,5 процента упоминаний Карри в «Твиттере» — положительные. Второе место в этом рейтинге занимает Леброн Джеймс с результатом 46,7 процента. Также в список входят Блэйк Гриффин и Кармело Энтони.