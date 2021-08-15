Станислав Медведенко назвал соперника, против которого было тяжелее всего играть

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Станислав Медведенко поделился мнением о своём самом неудобном сопернике, а также команде, матчи с которой складывались непросто.
«Самая неудобная команда – «Сакраменто», наверное. Игрок Кевин Гарнетт — на тот период. Не сказал бы, что остальные были лёгкими, но с «Сакраменто» была постоянная заруба. Гарнетт – игрок, против которого было всегда тяжело играть. У него такие физические данные, постоянно приходилось что-то выдумывать», – сказал Медведенко в интервью на канале ПЕРЕГОВОРКА в YouTube.
Медведенко выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2006 год. Он также провёл один сезон в «Атланте Хоукс». С 2011 по 2013 год Медведенко входил в тренерский штаб сборной Украины по баскетболу.
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