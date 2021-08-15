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Дуайт Ховард пытался переманить 3-кратного чемпиона НБА в «Лейкерс»

Дуайт Ховард пытался переманить 3-кратного чемпиона НБА в «Лейкерс»
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Центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард предпринимал попытки переманить трёхкратного чемпиона НБА, атакующего защитника «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грина в свою команду. Об этом в своём «твиттере» рассказал обозреватель Рич Хофманн, передав слова самого Грина, сказанные им во время пресс-конференции.

Кроме того, по словам Дэнни, разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джордж Хилл также уговаривал его перейти вместе с ним в «Милуоки».

Интерес к Грину этим летом проявляли ещё и «Бруклин Нет», «Чикаго Буллз», «Кливленд Кавальерс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Шарлотт Хорнетс». В большинстве случаев клубы предлагали игроку меньше денег или должны были заключить сделку «сайн-энд-трейд».

Напомним, Грин принял решение остаться в «Филадельфии», подписав двухлетнее соглашение на $ 20 миллионов.

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