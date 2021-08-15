Женская сборная России U19 проиграла Испании в последнем матче чемпионата мира

Сборная России проиграла национальной команде Испании в матче за 7-е место на молодёжном чемпионате мира для девушек до 19 лет. Соревнования проходят в Венгрии. Счёт встречи — 51:60 (14:21, 11:14, 12:9, 14:16).



Испанки создали комфортное преимущество по итогам первой четверти, выиграв её на семь очков. Вторые десять минут остались также за соперницами россиянок.

Сборная России постаралась переломить ход матча в стартовом отрезке второй половины встречи, выиграв его на три очка. Заключительная четверть проходила в равной борьбе, в результате которой испанки не позволили российским девушкам сократить отставание в матче.

В финале соревнований встретятся национальные команды США и Австралии. Их встреча состоится сегодня, 15 августа. Начало — в 21:30 мск.