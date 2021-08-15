Клэй Томпсон возобновил баскетбольную активность после двух пропущенных лет

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс рассказал, как проходит восстановление защитника Клэя Томпсона после разрыва ахиллова сухожилия.



«Клэй возобновил определённую баскетбольную активность.



Он снова бросает по кольцу, передвигается, ускоряется. Когда ты добираешься до этого уровня после той травмы, которая была у него, то следующий шаг – это возвращение резкости и игра пять на пять», – цитирует Майерса Essentially Sports.



Томпсон — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт». Атакующий защитник пропустил последние два сезона из-за разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия. Ожидается, что Томпсон не сможет помочь «Уорриорз» и на старте регулярного чемпионата НБА-2021/2022. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Боб Майерс на пресс-конференции по итогам сезона-2020/2021.