Инсайдер прокомментировал контракт на $ 117 млн с самым прогрессирующим игроком НБА

Инсайдер ESPN Бобби Маркс прокомментировал новый контракт форварда Джулиуса Рэндла с «Нью-Йорк Никс». Напомним, игрок подписал в текущее межсезонье соглашение на сумму $ 117 миллионов и сроком на 4 года.



«Думаю, что от подписания этого контракта выиграли обе стороны – и «Никс», и сам Рэндл.



Я знаю, что многие скептики вспоминают серию плей-офф с «Хоукс», оценивая новый контракт Джулиуса. Но всё-таки я считаю, что необходимо смотреть на весь сезон, а не на отдельную серию.



«Никс» в целом находятся в хорошем положении, если оценивать их платёжную ведомость. У них сейчас есть 7 игроков, получающих зарплату в пределах от 9 до 23 миллионов – такие контракты ценны для проведения большой сделки в будущем», – цитирует Маркса SNY.



По итогам минувшего сезона Рэндл был признан самым прогрессирующим игроком Национальной баскетбольной ассоциации. В 71-м матче регулярного чемпионата Джулиус в среднем набирал 24 очка, совершал 10 подборов и отдавал 6 передач.