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Янис Тимма неудачно провёл четвёртый матч за «Орландо»

Янис Тимма неудачно провёл четвёртый матч за «Орландо»
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Форвард «Орландо Мэджик» Янис Тимма в матче Летней лиги НБА с «Хьюстон Рокетс» (89:76) за 17 минут на площадке набрал 6 очков (2/8 трёхочковых), 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот при 1 потере и 1 фоле.

Тимма провёл четвёртый матч в составе «Орландо». В первой игре с «Голден Стэйт Уорриорз» (91:89 ОТ) латвийский баскетболист набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/5 трёхочковых), 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 2 блок-шота за 16 минут на площадке. Во втором матче с «Кливленд Кавальерс» (84:94) Тимма набрал 8 очков (1/1 двухочковых, 2/8 трёхочковых), 4 подбора при 1 потере за 14 минут. В матче с «Бостон Селтикс» (71:108) Тимма за 6 минут на площадке не набирал очков. 17 августа «Орландо» проведёт последний матч в Летней лиге с «Детройт Пистонс».

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