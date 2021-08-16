Медалист ОИ Кирилл Писклов: мы обыграли лучшую команду в мире и совершили такое чудо!

Баскетболист сборной России 3х3 Кирилл Писклов поделился своими эмоциями от завоевания серебряной медали Олимпиады.



«Когда выиграли, особенно в полуфинале, были бешеные эмоции, потому что мы обыграли лучшую команду в мире! За пять лет карьеры я ни разу не обыгрывал сербов, ни на каких турнирах. Никто в нас не верил, и мы совершили такое чудо! Все мужики собрались и классно выступили!» — цитирует Писклова «Московский комсомолец».



Напомним, на Олимпиаде в Токио обе сборные завоевали серебряные медали. Мужская сборная в финале проиграла сборной Латвии со счётом 18:21. Женская сборная потерпела поражение в матче с американской сборной со счётом 15:18. Все восемь игроков мужской и женской сборных по баскетболу 3х3 на ОИ-2020 в Токио (Япония) получат звание «Заслуженный мастер спорта России».