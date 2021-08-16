Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» принизил 63 очка принадлежащего ЦСКА Майка Джеймса

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг отреагировал на результативные матчи Айзеи Томаса, Пэйтона Притчарда из «Бостон Селтикс» и Майка Джеймса, права на которого принадлежат ЦСКА.



«Не хочу проявить неуважение, но в Сиэтле и Портленде худшие полупрофессиональные лиги. Там дают набирать 92, 81, 70, 50 очков. Эй, хватит тормозить народ возле алкогольного магазина и говорить «пойдём поиграем в баскетбол», — написал Янг в «Твиттере».



Напомним, защитник «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард набрал 92 очка в матче полупрофессиональной лиги в Портленде. Соперник Притчарда, защитник Майк Джеймс также сыграл крайне результативно. Майк набрал 63 очка.



Ранее стало известно, что «Бруклин Нетс» не стал делать квалификационное предложение Майку Джеймсу. Теперь игрок станет неограниченно свободным агентом в НБА. У Майка действующий контракт с московским ЦСКА до 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате НБА Джеймс провёл за «Бруклин» 13 матчей. Игрок набирал 7,7 очка, 2,5 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру. В плей-офф игровое время игрока сократилось почти в два раза. В матчах навылет игрок набирал в среднем 3,7 очка, 1,3 передачи и 1,8 подбора.