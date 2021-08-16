Чарльз Баркли рассказал, почему перестал дружить с Майклом Джорданом

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал о своих нынешних взаимоотношениях с легендой лиги, владельцем «Шарлотт Хорнетс» Майклом Джорданом.
«Остаемся ли мы друзьями? Нет, мы не друзья.
Беру на себя часть ответственности за это. Он был одним из моих лучших друзей, конечно, я люблю его и скучаю, но я критиковал его. Я должен делать свою работу. Когда мне задают вопрос, я должен давать честный ответ. Мы можем обсуждать это, но я отвечаю то, что думаю.
Как-то сказал: «Не знаю, сможет ли Майкл когда-нибудь добиться успеха во главе «Шарлотт», потому что не уверен, есть ли рядом с ним сильные люди», — цитирует Баркли The Spun.
Напомним, Майкл Джордан, по мнению большинства экспертов, считается лучшим игроком в истории НБА. Баскетболист шесть раз приводил к титулу «Чикаго Буллз», пять раз становился MVP сезона и пять раз — MVP финала НБА. В составе сборной США Джордан дважды завоевал золото Олимпийских игр.
- 16 августа 2021
-
15:09
-
13:21
-
12:18
-
10:45
-
09:38
-
08:39
-
08:30
-
08:20
-
08:05
- 15 августа 2021
-
23:44
-
22:34
-
20:36
-
18:48
-
17:50
-
16:41
-
14:35
-
14:18
-
12:37
-
11:05
-
10:05
-
09:15
-
00:49
- 14 августа 2021
-
23:59
-
22:58
-
21:46
-
20:45
-
19:50
-
18:40
-
17:55
-
15:24
-
15:12
-
13:57
-
12:10
-
11:06
-
09:28