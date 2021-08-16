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Чарльз Баркли рассказал, почему перестал дружить с Майклом Джорданом

Чарльз Баркли рассказал, почему перестал дружить с Майклом Джорданом
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Бывший игрок НБА, ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал о своих нынешних взаимоотношениях с легендой лиги, владельцем «Шарлотт Хорнетс» Майклом Джорданом.

«Остаемся ли мы друзьями? Нет, мы не друзья.

Беру на себя часть ответственности за это. Он был одним из моих лучших друзей, конечно, я люблю его и скучаю, но я критиковал его. Я должен делать свою работу. Когда мне задают вопрос, я должен давать честный ответ. Мы можем обсуждать это, но я отвечаю то, что думаю.

Как-то сказал: «Не знаю, сможет ли Майкл когда-нибудь добиться успеха во главе «Шарлотт», потому что не уверен, есть ли рядом с ним сильные люди», — цитирует Баркли The Spun.

Напомним, Майкл Джордан, по мнению большинства экспертов, считается лучшим игроком в истории НБА. Баскетболист шесть раз приводил к титулу «Чикаго Буллз», пять раз становился MVP сезона и пять раз — MVP финала НБА. В составе сборной США Джордан дважды завоевал золото Олимпийских игр.

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