Андрей Ведищев: трансферная кампания «Локо» ещё не закончена

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев сообщил, что краснодарский клуб ещё завершил трансферную компанию в межсезонье.
«Локомотив-Кубань» всегда ставит перед собой максимальные цели. Мы будем стремиться к победе в каждом турнире. Но при этом я возлагаю большие надежды на тренерский штаб, который должен найти игровое время для российских игроков. Тем более что в «Локомотиве-Кубань» собрана перспективная молодёжь. Это нужно не только нашему клубу, но и национальной сборной.
Считаю, что в межсезонье мы уже проделали качественную работу. Подписаны Грег Уиттингтон, Стэнтон Кидд, Джонатан Мотли, Дариус Томпсон и Иван Паунич. Сохранили в составе Алана Уильямса. Это игроки высокого уровня и большого потенциала. Трансферная кампания ещё не закончена, мы продолжаем поиск атакующего защитника. Состав формируем исходя из высоких целей, которые стоят перед клубом», — приводит слова Ведищева официальный сайт команды.
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