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Маркус Смарт получил громадный контракт на $ 77,1 млн

Маркус Смарт получил громадный контракт на $ 77,1 млн
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Защитник Маркус Смарт продлил контракт с «Бостон Селтикс» на 4 года и 77,1 миллиона долларов, сообщает ESPN.

Новое соглашение Смарта будет действовать с сезона-2022/2023. В новом контракте Смарта не будет опции игрока. Соглашение полностью гарантировано до сезона-2025/2026. Маркус имеет право на трейд-кикер – бонус, который выплачивается игроку при обмене и добавляется к сумме его контракта в платёжной ведомости.

В прошлом сезоне Смарт набирал рекордные в карьере 13,1 очка и 5,7 передачи. Защитник был выбран «Селтикс» под 6-м пиком драфта НБА 2014 года. Смарт помог «Бостону» выйти в плей-офф во всех семи сезонах пребывания в команде. Новым напарником Маркуса по задней линии в «Селтикс» будет Деннис Шрёдер, подписанный на исключение среднего уровня 5,9 млн долларов.

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