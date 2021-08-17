Маркус Смарт получил громадный контракт на $ 77,1 млн

Защитник Маркус Смарт продлил контракт с «Бостон Селтикс» на 4 года и 77,1 миллиона долларов, сообщает ESPN.
Новое соглашение Смарта будет действовать с сезона-2022/2023. В новом контракте Смарта не будет опции игрока. Соглашение полностью гарантировано до сезона-2025/2026. Маркус имеет право на трейд-кикер – бонус, который выплачивается игроку при обмене и добавляется к сумме его контракта в платёжной ведомости.
В прошлом сезоне Смарт набирал рекордные в карьере 13,1 очка и 5,7 передачи. Защитник был выбран «Селтикс» под 6-м пиком драфта НБА 2014 года. Смарт помог «Бостону» выйти в плей-офф во всех семи сезонах пребывания в команде. Новым напарником Маркуса по задней линии в «Селтикс» будет Деннис Шрёдер, подписанный на исключение среднего уровня 5,9 млн долларов.
- 17 августа 2021
-
09:22
-
08:49
-
08:37
-
00:44
- 16 августа 2021
-
23:54
-
22:49
-
22:00
-
21:04
-
19:50
-
18:55
-
17:26
-
15:52
-
15:47
-
15:09
-
13:21
-
12:18
-
10:45
-
09:38
-
08:39
-
08:30
-
08:20
-
08:05
- 15 августа 2021
-
23:44
-
22:34
-
20:36
-
18:48
-
17:50
-
16:41
-
14:35
-
14:18
-
12:37
-
11:05
-
10:05
-
09:15
-
00:49