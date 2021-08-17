Маркус Смарт получил громадный контракт на $ 77,1 млн

Защитник Маркус Смарт продлил контракт с «Бостон Селтикс» на 4 года и 77,1 миллиона долларов, сообщает ESPN.



Новое соглашение Смарта будет действовать с сезона-2022/2023. В новом контракте Смарта не будет опции игрока. Соглашение полностью гарантировано до сезона-2025/2026. Маркус имеет право на трейд-кикер – бонус, который выплачивается игроку при обмене и добавляется к сумме его контракта в платёжной ведомости.



В прошлом сезоне Смарт набирал рекордные в карьере 13,1 очка и 5,7 передачи. Защитник был выбран «Селтикс» под 6-м пиком драфта НБА 2014 года. Смарт помог «Бостону» выйти в плей-офф во всех семи сезонах пребывания в команде. Новым напарником Маркуса по задней линии в «Селтикс» будет Деннис Шрёдер, подписанный на исключение среднего уровня 5,9 млн долларов.