Яннис Тимма стал одним из лучших в последнем матче Летней лиги НБА за «Орландо»

Форвард «Орландо Мэджик» Янис Тимма в матче Летней лиги НБА с «Детройт Пистонс» (78:79) за 17 минут на площадке набрал 10 очков (3/4 трёхочковых, 1/2 штрафных), 3 подбора, 1 передачу, 1 перехват при 1 потере и 1 фоле.
Тимма провёл пятой матч в составе «Орландо». В первой игре с «Голден Стэйт Уорриорз» (91:89 ОТ) латвийский баскетболист набрал 11 очков (1/2 двухочковых, 3/5 трёхочковых), 6 подборов, 1 передачу, 1 перехват, 2 блок-шота за 16 минут на площадке. Во втором матче с «Кливленд Кавальерс» (84:94) Тимма набрал 8 очков (1/1 двухочковых, 2/8 трёхочковых), 4 подбора при 1 потере за 14 минут. В матче с «Бостон Селтикс» (71:108) Тимма за 6 минут на площадке не набирал очков. В игре с «Хьюстон Рокетс» (89:76) за 17 минут на площадке Янис набрал 6 очков (2/8 трёхочковых), 3 подбора, 3 передачи, 1 перехват, 1 блок-шот при 1 потере и 1 фоле.
«Орландо» – «Детройт» – 78:79 (15:25, 21:19, 18:14, 24:21)
О: Граветт 19, Браздейкис 13, Тимма 10
Д: Гарза 21 + 15 подборов, Ли 19 + 8 передач, Пикетт 14 + 6 подборов
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