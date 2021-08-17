Двукратная обладательница Суперкубка Европы Елена Беглова завершила карьеру

Разыгрывающая баскетбольного клуба УГМК Елена Беглова объявила о завершении спортивной карьеры.



«Я счастлива завершить карьеру, без всяких НО и ЕСЛИ БЫ, благодарна вселенной, что она дала мне такую возможность пройти долгий и интересный путь, почти без травм, с огромным количеством эмоций и интересных людей на пути, длиною в 25 лет. Буду скучать по атмосфере полных трибун, спортивному адреналину, по общению с игроками и предвкушению новых медалей» — написала Беглова в своём «инстаграме» .



В УГМК Беглова отыграла четыре сезона. Ранее 34-летняя разыгрывающая играла в столичном «БК Москва», ивановской «Энергии» и оренбургской «Надежде». Елена трижды становилась чемпионом Евролиги, два раза выигрывала Суперкубок Европы и четыре раза чемпионат России.