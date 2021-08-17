Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Двукратная обладательница Суперкубка Европы Елена Беглова завершила карьеру

Двукратная обладательница Суперкубка Европы Елена Беглова завершила карьеру
Комментарии

Разыгрывающая баскетбольного клуба УГМК Елена Беглова объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я счастлива завершить карьеру, без всяких НО и ЕСЛИ БЫ, благодарна вселенной, что она дала мне такую возможность пройти долгий и интересный путь, почти без травм, с огромным количеством эмоций и интересных людей на пути, длиною в 25 лет. Буду скучать по атмосфере полных трибун, спортивному адреналину, по общению с игроками и предвкушению новых медалей» — написала Беглова в своём «инстаграме» .

В УГМК Беглова отыграла четыре сезона. Ранее 34-летняя разыгрывающая играла в столичном «БК Москва», ивановской «Энергии» и оренбургской «Надежде». Елена трижды становилась чемпионом Евролиги, два раза выигрывала Суперкубок Европы и четыре раза чемпионат России.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021