Питерский «Спартак» могут объявить банкротом

«Спартак» из Санкт-Петербурга могут признать банкротом. Иски о банкротстве клуба от Межрайонной инспекции № 25 ФНС по Санкт-Петербургу зарегистрированы в арбитражном суде города. Об этом сообщил телеграм-канал «Инсайдер».
Напомним, «Спартак» начал испытывать проблемы в 2014 году, когда потерял все спонсорские контракты, а также место в Единой лиге ВТБ. В 2015 году местные власти смогли возродить клуб. Обновлённый «Спартак» никогда не играл в элитном дивизионе отечественного баскетбола, обитая в низших лигах.
В 2019 году стало известно о финансовых проблемах «Спартака». Клуб накопил многомиллионные долги и не стал заявляться на сезон-2020/2021. Предстоящий сезон клуб также пропустит.
В 2020 году руководством клуба в городе Луга была зарегистрирована организация АНО «БК «Спартак» Ленинградской области». Однако, как сообщил президент «Спартака» Андрей Фетисов, пока губернатор региона не принял решения о финансировании команды.
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