В Евролиге состоялась смена главного тренера

Испанский тренер Аито Ренесес покинул пост наставника «Альбы». Место Ренесеса занял его первый помощник Исраэль Гонсалес. Об этом сообщил официальный сайт клуба.



Аито Ренесес возглавлял «Альбу» последние четыре сезона. Отмечается, что сейчас 74-летний тренер берет творческий отпуск.



За последние четыре года Ренесес и Гонсалес вместе с «Альбой» дважды выиграли чемпионат национальный чемпионат и один раз кубок страны, а также вышли в финал Еврокубка в сезоне-2018/19.



Ранее сообщалось что клуб близок к подписанию MVP сезона Бундеслиги-2020/21 Джалина Смита.



Показатели разыгрывающего в прошедшем сезоне чемпионата Германии составили 15,7 очка, 5,3 подбора, 5,6 передачи и 1,7 перехвата в среднем за матч.