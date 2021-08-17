Джоэл Эмбиид получил супермаксимальный контракт на $ 196 млн
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Центровой Джоэл Эмбиид согласовал с «Филадельфией Сиксерс» супермаксимальное продление контракта на 4 года и 196 миллионов долларов, сообщает ESPN.
Продление Эмбиида начнёт работать с 2023 года, когда истечёт его действующий контракт. Центровой связан обязательствами с «Сиксерс» до 2027 года, в сумме за этот период он получит 261 миллион долларов. Контракт полностью гарантирован и не включает какие-либо опции по травмам, как было в прошлом соглашении баскетболиста. Эмбиид сам представлял свои интересы во время переговоров с клубом.
В минувшем сезоне НБА Эмбиид набирал в среднем 28,5 очка, 10,5 подбора и 2,8 передачи. Джоэл помог «Сиксерс» выиграть регулярный чемпионат Восточной конференции, в плей-офф команда вылетела во втором раунде.
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