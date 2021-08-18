Принадлежащий ЦСКА Майк Джеймс может перейти в «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» просмотрел свободных агентов разыгрывающих Айзею Томаса, Дэррена Коллисона и Майка Джеймса, сообщает Yahoo! Sports.



У «Лейкерс» есть 12 игроков на гарантированных контрактах. Клуб собирается подписать двух баскетболистов и оставить одно место в заявке свободным. Вероятно, «Лос-Анджелес» отчислит форварда Джареда Дадли.

Томас тренировался со звёздами «Лейкерс» Леброном Джеймсом и Расселлом Уэстбруком в Лос-Анджелесе во вторник. Об интересе «Лос-Анджелеса» к двукратному участнику Матча звёзд НБА сообщалось ранее. 33-летний Коллисон пропустил два последних сезона из-за занятий религиозной деятельностью, но сейчас готов возобновить карьеру. Джеймс во второй части прошлого сезона выступал за «Бруклин Нетс», который не стали делать ему квалификационное предложение летом. Права на Майка принадлежат ЦСКА. Армейцы должны заплатить американцу 5 млн долларов за два года действующего контракта.