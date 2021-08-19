Расселл Уэстбрук отправил дерзкое предупреждение остальной части НБА

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук признался, что его не смущает возраст игроков калифорнийского клуба.
«У нас в команде полно классных и опытных ветеранов, которые надерут задницы всем этим молодым ублюдкам», — приводит слова Расселла Уэстбрука Hoop Central.
Напомним, в нынешнее межсезонье «Лос-Анджелес Лейкерс» стал самым возрастным клубом в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Средний возраст игроков команды составляет почти 33 года — а именно 32,8 лет. В это межсезонье коллектив пополнили сразу шесть новичков, чей возраст достиг отметки в 32 года или больше.
В частности, защитнику Расселлу Уэстбруку 32 года, форвардам Кармело Энтони и Тревору Аризе 37 и 36 лет соответственно. Центровому Дуайту Ховарду 35, атакующим защитникам Уэйну Эллингтону 33, Кенту Бэйзмору 32. Лидеру клуба Леброну Джеймсу в декабре исполнится 37.
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