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Российские клубы узнали соперников в Кубке Европы

Российские клубы узнали соперников в Кубке Европы
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Сегодня, 19 августа, в Германии состоялась жеребьёвка регулярного чемпионата Кубка Европы ФИБА сезона-2021/2022.

«Автодор» выступит в группе D, где компанию ему составят испанская «Сарагоса», «Реджо-Эмилия» (Италия), а также «Хапоэль Гильбоа» из Израиля.

Пермская «Парма» оказалась в группе С, где поборется с клубом из Нидерландов «Ден Бош», чешской «Опавой». А четвёртый соперник пермского клуба станет известен по окончании квалификационного турнира.

Отметим, что в турнире может принять участие ещё один российский коллектив. Им может стать «Енисей», который сыграет полуфинале квалификации с «Хапоэлем» из Хайфы.

Отметим, что во второй раунд регулярного сезона выйдут две лучшие команды в своих группах.

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