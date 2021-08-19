Российские клубы узнали соперников в Кубке Европы
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Сегодня, 19 августа, в Германии состоялась жеребьёвка регулярного чемпионата Кубка Европы ФИБА сезона-2021/2022.
«Автодор» выступит в группе D, где компанию ему составят испанская «Сарагоса», «Реджо-Эмилия» (Италия), а также «Хапоэль Гильбоа» из Израиля.
Пермская «Парма» оказалась в группе С, где поборется с клубом из Нидерландов «Ден Бош», чешской «Опавой». А четвёртый соперник пермского клуба станет известен по окончании квалификационного турнира.
Отметим, что в турнире может принять участие ещё один российский коллектив. Им может стать «Енисей», который сыграет полуфинале квалификации с «Хапоэлем» из Хайфы.
Отметим, что во второй раунд регулярного сезона выйдут две лучшие команды в своих группах.
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