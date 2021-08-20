Женская сборная России узнала соперников по квалификации чемпионата Европы

Женская сборная России по баскетболу узнала соперников по квалификации чемпионата Европы 2023 года, сообщает официальный сайт РФБ.



По итогам жеребьёвки 48 сборных были распределены на 10 групп: в восьми из них сыграют по четыре команды, в двух оставшихся — по три.



Сборная России попала в группу F, в которой встретится с командами Черногории, Дании и Австрии.



Жеребьёвка квалификации Евробаскета-2023:



Группа A. Бельгия, Босния и Герцеговина, Германия, Северная Македония.

Группа B. Франция, Украина, Литва, Финляндия.

Группа C. Испания, Венгрия, Румыния, Исландия.

Группа D. Турция, Словения, Польша, Албания.

Группа E. Сербия, Хорватия, Болгария.

Группа F. Россия, Черногория, Дания, Австрия.

Группа G. Греция, Великобритания, Португалия, Эстония.

Группа H. Италия, Словакия, Люксембург, Швейцария.

Группа I. Беларусь, Чехия, Нидерланды, Ирландия.

Группа J. Швеция, Латвия, Израиль.



В этих группах команды проведут двухкруговые турниры в течение трех традиционных «окон»: в ноябре этого года, ноябре следующего и феврале 2023-го. В финальный турнир Евробаскета-2023 выходят победители групп плюс четыре лучшие из 10 команд, занявших вторые места.