Появилась новая информация по ситуации с обменом Бена Симмонса
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Инсайдер Джон Кравчински во время записи подкаста рассказал о ситуации с возможным обменом защитника «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса.
«В следующие недели цена на Симмонса может упасть. «Миннесота» по-прежнему должна найти третью команду, чтобы собрать для «Филадельфии» устраивающий клуб пакет.
«Тимбервулвз» продолжают бороться за Симмонса, так как в клубе считают, что он отлично впишется в состав. В целом заинтересованных в Бене на данном этапе немного. Клубы хотят начать сезон в нынешнем виде и оценить свои возможности.
Сам Симмонс не в восторге от идеи прибыть в тренировочный лагерь «Филадельфии» и начинать сезон с командой», — приводит слова инсайдера Джона Кравчински подкаст iheart.com.
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