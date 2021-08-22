Ламело Болл назвал лучшего пасующего в НБА
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Защитник «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл назвал себя лучшим пасующим игроком в НБА. По его словам, в этом компоненте он превосходит даже топ-ветеранов лиги в лице Леброна Джеймса и Криса Пола.
«Я — номер один. Йокич также может раздавать передачи. Ставлю его на второе место. Вслед за мной также идут Леброн, Крис Пол и Трей Янг. Симмонс тоже где-то неподалёку. Не знаю, не скажу вам точно, чтобы не врать. Знаю, кто входит в топ-3. Я — номер один», — приводит слова Болла Pickandroll.
Минувший сезон стал для Болла первым в карьере в НБА. В регулярном чемпионате он принял участие в 51 матче, набирая в них 15,7 очка, собирая 5,9 подбора и совершая 6,1 передачи. По итогам сезона баскетболист был признан лучшим новичком лиги.
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