Один из лучших плеймейкеров Евролиги перешёл в чемпионат Австралии

Американский разыгрывающий Пэйтон Сива, выступавший в последние годы в берлинской «Альбе», принял решение покинуть команду из Германии. В следующем сезоне Сива будет выступать в составе «Нью-Зиланд Брейкерс», команды из Новой Зеландии, которая заявлена в сильнейшую лигу Австралии, сообщает MSN. Детали контракта не разглашаются.

В минувшем сезоне Евролиги Сива провёл 21 матч в регулярном чемпионате, набирая в них 10,5 очка, собирая 1,5 подбора и совершая 5,0 передачи. Благодаря этому Сива вошёл в число лучших плеймейкеров Евролиги минувшего сезона.

Отметим, что 30-летний баскетболист начинал свою карьеру в НБА. В первом сезоне в лиге он не сумел закрепиться в составе «Детройт Пистонс». Проведя ещё два сезона в Лиге развития, Сива перебрался в Европу.