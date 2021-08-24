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Джо Байден преклонил колено на первой за 5 лет встрече с чемпионками женской НБА

Джо Байден преклонил колено на первой за 5 лет встрече с чемпионками женской НБА
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Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече с игроками клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Сиэтл Шторм», ставшего чемпионом лиги в минувшем сезоне. Это была первая за пять лет встреча президента США с чемпионками WNBA, до этого президентом страны был Дональд Трамп.

Байдену подарили баскетбольную майку с его фамилией и номером 46 — он является 46-м по счёту президентом США. После этого политик и спортсменки сделали общую фотографию, причём Байден решил встать на одно колено.

В последнее время преклонение колена ассоциируется с движением Black Lives Matter, которое стало популярным после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского в мае 2020 года.

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