Джо Байден преклонил колено на первой за 5 лет встрече с чемпионками женской НБА
Поделиться
Президент США Джо Байден преклонил колено на встрече с игроками клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Сиэтл Шторм», ставшего чемпионом лиги в минувшем сезоне. Это была первая за пять лет встреча президента США с чемпионками WNBA, до этого президентом страны был Дональд Трамп.
Байдену подарили баскетбольную майку с его фамилией и номером 46 — он является 46-м по счёту президентом США. После этого политик и спортсменки сделали общую фотографию, причём Байден решил встать на одно колено.
В последнее время преклонение колена ассоциируется с движением Black Lives Matter, которое стало популярным после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полицейского в мае 2020 года.
Комментарии
- 24 августа 2021
-
10:15
-
09:05
-
08:16
-
01:05
- 23 августа 2021
-
23:53
-
22:43
-
21:32
-
20:01
-
18:49
-
17:30
-
16:40
-
15:37
-
15:03
-
13:03
-
12:08
-
11:15
-
10:13
-
09:10
- 22 августа 2021
-
23:47
-
22:59
-
21:38
-
20:59
-
19:58
-
18:44
-
17:38
-
16:58
-
15:50
-
14:27
-
13:36
-
12:19
-
11:30
-
10:07
-
08:18
-
00:50
- 21 августа 2021
-
22:59
Партнерский контент