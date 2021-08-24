«Химки» анонсировали участие в Суперлиге
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Баскетбольный клуб «Химки» будет выступать в Суперлиге в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает Metaratings, ссылаясь на источник в команде.
«На данный момент коллектив переживает проблемы, «Химки» постепенно решают вопросы. В ближайшее время клуб подаст заявление на участие в Суперлиге», — сообщил источник.
Баскетбольный клуб «Химки» был основан в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/11 «Химки» выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Еврокубка (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008). В трёх последних сезонах «Химки» представляли Россию в Евролиге.
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