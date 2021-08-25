Кендрик Перкинс назвал самого доминирующего игрока в истории с большим отрывом

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что считает прославленного баскетболиста, а ныне эксперта и телеведущего Шакила О'Нила самым доминирующим игроком в истории. Об этом Перкинс сообщил в своём «твиттере», прокомментировав одну из публикаций, где спрашивалось, является ли О'Нил таковым игроком.



«Да, а рядом даже близко никто не стоит», — написал Перкинс.



Кроме завоевания четырёх титулов Национальной баскетбольной ассоциации, Шакил получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.



Ранее О'Нил показал фото своего недавно приобретённого уникального гоночного автомобиля.

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