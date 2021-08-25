Чемпион НБА «Милуоки» продлил контракт с главным тренером

Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» продлил контракт с главным тренером Майком Буденхольцером. Прежнее соглашение Буденхольцера с «Милуоки» истекало в сезоне-2021/2022, теперь контракт тренера с клубом рассчитан до сезона-2024/2025 включительно. Об этом сообщает ESPN.

Майк Буденхольцер возглавляет «Милуоки Бакс» с 2018 года. Показатели коллектива под его руководством — 172-65 в регулярном чемпионате и 31-17 в плей-офф.

В сезоне-2020/2021 «Милуоки Бакс» стал чемпионом НБА. В предыдущий раз «Бакс» брали титул в 1971 году. Таким образом, «Милуоки» оформил своё второе чемпионство в истории. Также «Милуоки» трижды побеждал в своей конференции (1971, 1974, 2021 годы).