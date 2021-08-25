Леброн Джеймс отреагировал на завершение карьеры игроком «Лейкерс»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал решение опытного форварда клуба Джареда Дадли завершить карьеру.

«Поздравляю своего кореша, если это правда. Судя по всему, это так. И всё же, приятель… Чёрт побери!

Простите за такие слова, но это болезненно для меня. По многим причинам, которых вы не поймёте», — написал Джеймс в своём «твиттере».

Дадли стал ассистентом тренера «Даллас Маверикс». Он 22-й номер драфта НБА 2007 года. В ходе карьеры в лиге он выступал за такие клубы, как «Шарлотт Бобкэтс», «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Клипперс», «Милуоки Бакс», «Вашингтон Уизардс», «Бруклин Нетс» и «Лейкерс».

В сезоне-2020/2021 «Лейкерс» не смогли преодолеть первый раунд плей-офф, уступив «Финиксу».