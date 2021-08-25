120-килограммовый Тавареш сломал щит мощным данком на Афробаскете. Видео
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Баскетболист сборной Кабо-Верде Эди Тавареш, чей вес составляет 120 килограммов, сломал щит в матче Афробаскета против сборной Анголы, после того как исполнил мощный слэм-данк.
Права на видео принадлежат FIBA. Посмотреть видео можно в "твиттере" FibaAfrobasket.
Сборная Кабо-Верде одержала победу над Анголой со счётом 77:71, матч закончился в овертайме. Тавареш провёл 40 минут 36 секунд на паркете, на счету баскетболиста 40 очков, 18 подборов, 6 блок-шотов и 3 перехвата.
Помимо этого на Афробаскете состоялось три матча: Руанда победила ДР Конго (82:68), Тунис — Гвинею (82:46), а Египет — сборную Центрально-Африканской Республики (72:56). Также в турнире участвуют Кот-д'Ивуар, Мали, Нигерия, Кения, Камерун, Сенегал, Уганда и Южный Судан.
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