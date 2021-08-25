Эндрю Богут раскрыл теорию заговора в отношении коронавируса

Бывший игрок НБА Эндрю Богут признался, что ему предлагали деньги за сообщения о необходимости самоизоляции в первые месяцы пандемии.



«В прошлом году через три или четыре месяца после начала пандемии я получил сообщение от кого-то, не скажу, от кого. Этот человек предложил мне деньги за то, чтобы я сообщил людям, что им необходимо оставаться в своих домах. Сообщение было чем-то вроде: „Привет, я Эндрю Богут, бывший игрок НБА, бывший олимпиец, как бы вы это ни называли, ваша задача — оставаться дома и делать то, что нужно для общества.



У меня есть деньги на банковском счету, я могу заполнить свой холодильник, у меня есть автомобили, я могу путешествовать по миру, если захочу, но говорю людям, что им нужно оставаться дома и мы в одной лодке? Я отказываюсь делать подобные вещи. И мне за это предложили деньги.



Менее одного процента австралийских спортсменов высказываются против мер, которые применяются против коронавируса. С этим никто не борется. Вы, спортсмены и влиятельные лица, за которыми стоят все эти спонсоры и маркетологи, где ваш голос? Люди, которые покупаются на это, больше всего страдают от пандемии“, — сказал Эндрю Богут во время эфира в своём „инстаграме“.