Чарльз Баркли отреагировал на оскорбительное высказывание Скотти Пиппена в его адрес

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли прокомментировал обидные слова в свой адрес со стороны шестикратного чемпиона лиги Скотти Пиппена. Ранее Пиппен заявил, что Баркли никогда не был по-настоящему крутым парнем, и сказал, что тот «никогда не дрался с темнокожими, если рядом не было арбитров».

«Я не говорю, что я такой уж крутой парень. Но могу заявить следующее: я жёстче Скотти Пиппена. И давайте положим этому конец», — приводятся слова Чарльза Баркли в «твиттере» ESPN 1000.

Чарльз Баркли и Скотти Пиппен стали друзьями после совместного выступления на победных для сборной США летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне, однако впоследствии отношения знаменитых баскетболистов испортились.